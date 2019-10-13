Нам потрібно обірвати переможну серію українців, – нападник Португалії

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Гонсалу Гедеш
Гонсалу Гедеш / twitter.com/playmaker_PT

Нападник збірної Португалії Гонсалу Гедеш поділився очікуваннями від протистояння зі збірною України. Команди зустрінуться у рамках відбору Євро-2020.

Гедеш, який у відборі забив два голи, заявив, що Португалія прагне перервати переможну серію українців. "Синьо-жовті" в рамках відбору виграли 5 матчів поспіль.

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Матч у Києві безперечно буде відрізнятися від поєдинку в Лісабоні з Люксембургом (3:0, – Спорт24). Нам було складно, адже суперник всю гру думав тільки про оборону. Я вірю, що Україна буде діяти по-іншому. Нам потрібно обірвати переможну серію українців. Нас чекає важкий матч, але і для суперника він буде не менш важкий,
– цитує форварда Record.

Раніше лідер збірної України Олександр Зінченко заявив, що команда не боїться Португалію попри те, що вони є чинними чемпіонами Європи та переможцями Ліги націй.

Поєдинок Україна – Португалія відбудеться 14-го жовтня у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Головним арбітром матчу буде Ентоні Тейлор.

Останні новини про матч Україна – Португалія читайте тут.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Україна – Португалія Збірна України з футболу Євро-2020
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