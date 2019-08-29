Нам вдалося до 2000 доларів підвищити оплату тренерів: Жданов покинув Мінмолодьспорту

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов покинув свій пост. У своєму Facebook Жданов підбив підсумки роботи на посаді глави Мінмолодьспорту.

Жданов заявив, для для нього, як міністра, було принциповим створення умов для якісної підготовки національних збірних команд на державному рівні. "А це включає у себе все: сучасний інвентар, безперебійне фінансування навчально-тренувальних зборів та поїздок на змагання, призові, стипендії, оплату праці, спортивну інфраструктуру".

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За підтримки Уряду Арсенія Яценюка, мені вдалося вдвічі підвищити призові за перемоги наших спортсменів на міжнародних змаганнях: чемпіонатах Європи, світу, Європейських ігор, Всесвітніх ігор, Шаховій олімпіаді і т.д. Ми також підвищили норми харчування, почали системно закуповувати сучасний інвентар, якого роками не бачили наші збірні команди.



За підтримки Уряду Володимира Гройсмана, спільно з НОК України та небайдужими до спорту народними депутатами, нам вдалося до 2000 доларів США (в грн, зрозуміло) на місяць підвищити рівень оплати праці видатних тренерів України. Це вже достойна і конкурентна зарплата. Ми вдвічі до 15 прожиткових мінімумів підвищили стипендії Кабміну тренерам, які здійснюють підготовку спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор,

– написав Жданов.

Ігор Жданов заявив, що для нього було принциповим ліквідувати дискримінацію спортсменів з інвалідністю, "які отримували в десятки разів меншу винагороду за перемоги на Паралімпійських іграх, ніж їх колеги та побратими з олімпійської родини".

За його словами, зараз спортсмени з інвалідністю отримують таку ж винагороду за успіх на Паралімпіаді, як і за Олімпіаду: 125 000 доларів США за "золото", 80 000 доларів США за "срібло", 55 000 доларів США за "бронзу" (в грн, по курсу НБУ).

Окрім того, за словами Жданова, багато зусиль пішло на те, щоб ухвалити два рішення Уряду про підвищення зарплат тренерам-викладачам ДЮСШ та іншим працівникам закладів фізичної культури та спорту на місцях. "У 2017 році, за поданням Мінмолодьспорту, ми підняли рівень оплати праці тренерів ДЮСШ на 2 тарифні розряди. А на завершення моєї каденції, вдалося провести ще одне важливе рішення про збільшення зарплат тренерів спортшкіл на 20-70%".

Спільно з Федерацією баскетболу, Мінмолодьспорту вдалося запровадити державне фінансування програми будівництва сучасних Палаців спорту в обласних центрах. Таке будівництво вже розпочато та ведеться в Рівному і Хмельницькому. Сукупно у 2018-19 рр. на це було передбачено 350 мільйонів гривень.



Зусиллями Мінмолодьспорту і наших держпідприємств, ми розпочали реконструкцію спорткомплексу "Авангард" у Києві, провели капітальний ремонт НСК "Олімпійський", оновили "Палац спорту",

– сказав Жданов.

Жданов сказав, що йде з посади з чистою совістю. Він заявив, що за його каденції бюджет спортивної сфери зріс на 340%: з 823 мільйонів у 2014 році до 3,6 млрд гривень у 2019.



Фото: Facebook Ігоря Жданова