Намагаємося не зачіпати політичні речі: Усик розповів про настрої в Криму
Олександр Усик розповів про політичні настрої в Криму. Боксер, рідним містом якого є Сімферополь, заявив, що намагається уникати політичні теми в розмовах з кримчанами.
В інтерв'ю ютуб-каналу "У гостях у Гордона" боксер розповів, що востаннє був у Криму ще влітку 2019 року. Там у боксера перебуває мама.
До речі Усик відповів на запитання "чий Крим" в інтерв'ю ексрегіоналці Бондаренко
"Я був у Криму влітку. У мене зараз мама там перебуває, я практично щодня спілкуюся зі своїм кумом. Вони теж виїхали за місто", – сказав Олександр.
На запитання про політичні настрої у Криму, боксер зізнався, що старається не торкатися теми політики, адже в людей різні переконання.
Які там настрої? Сонце. Люди живуть, тому що їм треба жити. Хтось розмовляє про щось, хтось – ні. В основному в моєму оточенні, серед людей, з якими я спілкуюся і дружу, ми намагаємося не зачіпати політичні речі. Тому що з десяти осіб у двох-трьох, а то й чотирьох-п'яти, різні політичні переконання і бачення,
– заявив Усик.
Боксер переконує, що його та близьких людей об'єднує не політика.
"Нас об'єднує дружба з дитинства, загальні знайомства, хрестини, якийсь пройдений шлях. Ми намагаємося не використовувати в нашому розмовному раціоні якихось політиків або політичні теми", – резюмував боксер.
Відео інтерв'ю Усика
- 33-річний Усик народився у Сімферополі. Олександра часто запитують про анексію Криму Російською Федерацією.
- Зокрема, боксеру доводиться відповідати, до якої держави належить півострів – України чи Росії. На це Олександр свого часу відповів, що "Крим божий".
- У попередньому поєдинку проти Чазза Візерспуна Усик боксував у шортах з прапором України та написом Сімферополь.
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