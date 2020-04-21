Намагаємося не зачіпати політичні речі: Усик розповів про настрої в Криму

Олександр Усик розповів про політичні настрої в Криму. Боксер, рідним містом якого є Сімферополь, заявив, що намагається уникати політичні теми в розмовах з кримчанами.

В інтерв'ю ютуб-каналу "У гостях у Гордона" боксер розповів, що востаннє був у Криму ще влітку 2019 року. Там у боксера перебуває мама.

До речі Усик відповів на запитання "чий Крим" в інтерв'ю ексрегіоналці Бондаренко

"Я був у Криму влітку. У мене зараз мама там перебуває, я практично щодня спілкуюся зі своїм кумом. Вони теж виїхали за місто", – сказав Олександр.

На запитання про політичні настрої у Криму, боксер зізнався, що старається не торкатися теми політики, адже в людей різні переконання.

Які там настрої? Сонце. Люди живуть, тому що їм треба жити. Хтось розмовляє про щось, хтось – ні. В основному в моєму оточенні, серед людей, з якими я спілкуюся і дружу, ми намагаємося не зачіпати політичні речі. Тому що з десяти осіб у двох-трьох, а то й чотирьох-п'яти, різні політичні переконання і бачення,

– заявив Усик.

Боксер переконує, що його та близьких людей об'єднує не політика.

"Нас об'єднує дружба з дитинства, загальні знайомства, хрестини, якийсь пройдений шлях. Ми намагаємося не використовувати в нашому розмовному раціоні якихось політиків або політичні теми", – резюмував боксер.

Відео інтерв'ю Усика

33-річний Усик народився у Сімферополі. Олександра часто запитують про анексію Криму Російською Федерацією.

Зокрема, боксеру доводиться відповідати, до якої держави належить півострів – України чи Росії. На це Олександр свого часу відповів, що "Крим божий".

У попередньому поєдинку проти Чазза Візерспуна Усик боксував у шортах з прапором України та написом Сімферополь.

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