Намагаємося війни менше торкатися: Стаховський розповів, як спілкується з тенісистами з Росії

Перша ракетка України Сергій Стаховський розповів про відносини з російськими тенісистами. Український спортсмен заявив, що старається не розмовляти з представниками Росії на тему війни в Україні.

Стаховський в інтерв'ю SPORT TRAVELER UA заявив, що зараз спілкується з російськими тенісистами. Водночас, за його словами, у 2014-2016 роках відносини були дуже важкими.

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Намагаємося цієї теми (війни та політики, –Спорт24) менше торкатися, тому що у мене було дуже багато конфліктів у 14-16-х роках. Скажімо так, країна, з якої вони виходять, вони мало впливають, куди це все йде.



Тобто у них реально в руках немає нічого, чим вони можуть щось змінити. Тому вони намагаються бути поза політикою, як то кажуть, спорт поза політикою,

– сказав Сергій.

Також Сергій зізнався, що конфліктував з російським тенісистом Михайлом Южним. Українець є хрещеним батьком сина Южного.

Це дуже болюча тема для мене. Ми дуже добре дружили й дружимо з Южним. Я хрещений батько його сина, але у нас був такий серйозний розлад у 2014-у, спрямований тим, що сталося в нашій країні. Я був, мабуть, занадто агресивний тоді або злий просто, і я не бачу сенсу це розбирати,

– резюмував Стаховський.

Наразі у рейтингу ATP 33-річний Сергій Стаховський посідає 145 сходинку. У понеділок, 21 жовтня, Сергій втратив три позиції.

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