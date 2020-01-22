"Нант" зіграє матч в особливих футболках в пам'ять про загиблого футболіста Еміліано Сала – фото

Футбольний клуб "Нант", за який виступав Еміліано Сала, на матч чемпіонату Франції вийде в особливих футболках. Так команда вирішила вшанувати пам'ять загиблого футболіста.

Еміліано Сала був аргентинцем, однак за збірну Аргентини так і не зіграв. Відтак "Нант", чиїми основними кольорами є жовтий та зелений, домашній матч проти "Бордо" проведе і біло-блакитній формі, схожу на ту, що носить збірна Аргентини. Так у клубі вшанують пам’ять про гравця.

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Біло-блакитна форма, в якій зіграє "Нант" (фото: twitter.com/FCNantes)

Також всі кошти. яку будуть отримані від продажу цієї форми, підуть на підтримку двох аргентинських клубів, в яких розпочинав займатися футболом Еміліано Сала.

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Матч проти "Бордо" відбудеться у неділю, 26 січня.