Третя ракетка світу знялась з Підсумкового турніру і подарувала Світоліній більше шансів

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Наомі Осака знялася з Підсумкового турніру – у Світоліной більше шансів
Наомі Осака / Tennis.com

Третя ракетка світу японка Наомі Осака знялася з Підсумкового турніру, який в ці дні триває в китайському Шеньчжені.

22-річна тенісистка ухвалила подібне рішення через травму плеча. Про зняття Осаки зі змагань повідомляє сторінка WTA Insider у Twitter.

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Замість Осаки на Центральному корті проти Ешлі Барті зіграє голландка Кікі Бертенс, яка раніше програла у фіналі малого Підсумкового турніру білорусці Аріні Соболенко.

Нагадаємо, Осака успішно стартувала на турнірі в Шеньчжені, в першому матчі своєї групи розібравшись з чешкою Петрою Квітовою.

У нинішньому сезоні японка перемогла на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open), а також на турнірах в Осаці і Пекіні.

28 жовтня в паралельній групі з перемоги розпочала турнір і українка Еліна Світоліна, яка захищає звання чемпіонки Підсумкового турніру. Вона обіграла Кароліну Плішкову з Чехії.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
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