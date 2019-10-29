Третя ракетка світу знялась з Підсумкового турніру і подарувала Світоліній більше шансів

Третя ракетка світу японка Наомі Осака знялася з Підсумкового турніру, який в ці дні триває в китайському Шеньчжені.

22-річна тенісистка ухвалила подібне рішення через травму плеча. Про зняття Осаки зі змагань повідомляє сторінка WTA Insider у Twitter.

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Замість Осаки на Центральному корті проти Ешлі Барті зіграє голландка Кікі Бертенс, яка раніше програла у фіналі малого Підсумкового турніру білорусці Аріні Соболенко.

BREAKING: Naomi Osaka has withdrawn @WTAFinals due to shoulder injury.



Kiki Bertens is in as the first alternate, will face Ash Barty tonight. #WTAFinals — WTA Insider (@WTA_insider) 29 октября 2019 г.

Нагадаємо, Осака успішно стартувала на турнірі в Шеньчжені, в першому матчі своєї групи розібравшись з чешкою Петрою Квітовою.

У нинішньому сезоні японка перемогла на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open), а також на турнірах в Осаці і Пекіні.

28 жовтня в паралельній групі з перемоги розпочала турнір і українка Еліна Світоліна, яка захищає звання чемпіонки Підсумкового турніру. Вона обіграла Кароліну Плішкову з Чехії.