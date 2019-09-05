Нападник Бендтнер, який протистоятиме "Динамо" у Лізі, осоромився на тренуванні: відео

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Ніклас Бендтнер
Ніклас Бендтнер / fck.dk

Ніклас Бендтнер в останні години трансферного вікна повернувся у данський клуб "Копенгаген". Саме ця команда протистоятиме "Динамо" у Лізі Європи.

Бендтнер, який є вихованцем "Копенгагена", встиг провести тренування за свою команду. "Лорд Бендтнер", як його жартома називають, насмішив, якщо не власних фанатів, то суперників.

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У "кращих" традиціях Ніклас на тренуванні не зумів декілька разів поцілити у ворота з близької відстані. Також деякі удари Бендтнера легко парирував голкіпер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Bendtner Flop in allenamento con il #Copenhagen Sbaglia l'impossibile #SkySport #Calcio #Football

Допис, поширений Sky Sport (Italia) (@skysport)

31-річний футболіст має досвід виступів за такі гранди європейського футболу як "Арсенал" та "Ювентус". Та найкращі роки футболіста вже давно минули.

Минулого року Ніклас був визнаний винним у нападі на водія таксі й засуджений до 50 діб позбавлення волі. Інцидент стався в ніч з 8 на 9 вересня в Копенгагені. У результаті нападу Бендтнер зламав таксисту щелепу, однак дівчина гравця стверджує, що це була самооборона.

До "Копенгагена" форвард перейшов з норвезького "Русенборга".

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи
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