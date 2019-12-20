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Нападник "Динамо" Артем Бєсєдін провалив допінг-тест, – ТаТоТаке

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Артем Бєсєдін / ФК "Динамо"

Форвард київського "Динамо" Артем Бєсєдін не пройшов допінг-тест. Це сталося після матчу "Мальме" – "Динамо" в Лізі Європи.

Інформацію про провалений допінг-тест поширили журналісти з "ТаТоТаке".

"Форвард відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів. Деталі поки що невідомі. Схоже, справа лише почала розслідуватись, тому закликаємо не робити передчасних висновків", – йдеться в їх повідомленні.

Нагадаємо, матч "Мальме" – "Динамо" закінчився перемогою шведського клубу. Згодом "Динамо" не зуміло вдома обіграти "Лугано" та вилетіло з Ліги Європи.

До слова: Ганебна поразка "Шахтаря" та виліт "Динамо" можуть залишити Україну без Ліги чемпіонів 2021

У цьому сезоні Артем зіграв за "Динамо" 23 матчів та забив 8 голів. Також Бєсєдін провів у 2019 році 2 матчі за збірну України, в яких відзначився одним голом.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
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