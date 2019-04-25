Нападник "Динамо" Бєсєдін розповів, коли повернеться на поле

Ключовий нападник "Динамо" Артем Бєсєдін після травми повернеться до повноцінних тренувань з понеділка, 29 квітня.

Про те, що з наступного тижня приступить до тренувань у загальній групі, форвард киян розповів у інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

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Також він запевнив, що реабілітація пройшла добре і вже не відчуває проблем з ахілловим сухожиллям. На поле ж Артем Бєсєдін планує повернутися вже на початку травня.

До слова, нападник не грав через травму із січня 2019 року. Найближчий матч "Динамо" зіграє 28 квітня у Львові.

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