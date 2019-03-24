Нападник "Динамо" Фран Соль показав шрами після операції: фото
Іспанський форвард київського "Динамо" Фран Соль відновлюється після травми. Гравець показав рубці після операції на плечі.
Фото швів після операції Фран Соль виклав у себе в Instagram. Фотографію футболіст підписав, що "їх майже не видно" (ya casi están para quitar).
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Фото швів після операції на плечі Франа Соля
При цьому футболіст вже перебуває у Києві.
- Фран Соль травмувався у матчі за київське "Динамо" проти "Десни" у Чернігові 2 березня. Гравець невдало приземлився після зіткнення і травмував плече. Згодом виявилося, що у футболіста складне пошкодження плечового суглоба. Подібні травми є вкрай рідкісними для футболістів.
- На обстеження футболіст відправився до Барселони. Там його оперував професор Рамон Кугат та ще один спеціаліст з США.
- 13 березня, коли Фран Соль святкував свій 27-ий день народження, футболіст провів його на лікарняному ліжку.
- Відновлення гравця триватиме два місяці. У цей час "Динамо" також не допоможе ще один нападник Артем Бєсєдін. У матчі проти "Челсі" у Лондоні за киян зіграв молодий Назарій Русин.
Джерело: 24 Канал
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