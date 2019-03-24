Нападник "Динамо" Фран Соль показав шрами після операції: фото

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Фран Соль
Фран Соль

Іспанський форвард київського "Динамо" Фран Соль відновлюється після травми. Гравець показав рубці після операції на плечі.

Фото швів після операції Фран Соль виклав у себе в Instagram. Фотографію футболіст підписав, що "їх майже не видно" (ya casi están para quitar).

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Фото швів після операції на плечі Франа Соля

При цьому футболіст вже перебуває у Києві.

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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