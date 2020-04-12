Нападник "Динамо" провів незвичне тренування з дружиною на даху: відео
Нападник київського "Динамо" Фран Соль активно підтримує форму в домашніх умовах, поки чемпіонат України стоїть на паузі через пандемію коронавірусу.
Соль тренується з дружиною на даху свого будинку. Відповідне відео він показав у Instagram.
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"Ранковий кардіо-функціонал з найкращим партнером", – підписав відео тренування форвард "біло-синіх".
У поточному сезоні Соль провів за "Динамо" 14 матчів у всіх турнірах, де забив один м'яч і віддав дві результативні передачі.
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