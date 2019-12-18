Нападник "Динамо" вигадав хворобу та пропустив тренування через похід у нічний клуб

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Жерсон Родрігес / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" планує під час зимового трансферного вікна позбутися нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса.

За інформацією Sport Arena, керівництву і тренерському штабу клубу набридло байдуже ставлення футболіста до своїх професійних обов'язків.

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Так, після матчу "Динамо" – "Зоря", що відбувся 8 грудня, Родрігес пропустив обов'язкове тренування команди, пославшись на хворобу, про що повідомив клубному лікаря. Однак у своєму Instagram футболіст публікував "сторіз" з одного з нічних клубів столиці, де він весело проводив час.

Прийнявши до уваги цей факт, а також вирішивши пересвідчитися в правдивості повідомлень футболіста, лікарі "Динамо" поїхали до форварда, проте вдома його не застали. На наступний день Родрігес надав довідку, видану одним з лікувальних установ Києва, що він дійсно був хворий в цей день.

Ця історія стала останньою краплею, що переповнила чашу терпіння керівництва і тренерського штабу "Динамо".

Нагадаємо, що Жерсон Родрігес перейшов в "Динамо" в серпні цього року, а сума трансферу за неофіційними даними склала 2 мільйони євро. За "біло-синіх" форвард збірної Люксембургу зіграв у всіх турнірах 12 матчів, в яких забив два голи.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
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