Нападник "Лаціо" Іммобіле повторив рекорд чемпіонату Італії 61-річної давнини
У рамках 25-го туру чемпіонату Італії зустрілись "Лаціо" та "Дженоа". Італійський футболіст Чіро Іммобіле відзначився голом та повторив рекорд.
Римське "Лаціо" перемогло "Дженоа" із рахунком – 2:3.
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Завдяки цьому голу Іммобіле повторив історичне досягнення 61-річної давнини. Чіро забив 27 м'ячів у 25-ти турах Серії А. Він повторив рекорд Антоніо Анджелілло (1958/59).
Іммобіле є лідером перегон бомбардирів у чемпіонаті Італії. Раніше, форвард "Лаціо" Іммобіле зробив гучну заяву, що має намір побити рекорд результативності Серії А в одному сезоні, який належить Гонсало Ігуаїна.
Тільки Ігуаїн зміг забити 36 голів за сезон. Це буде важко, але з такими одноклубниками, уболівальниками та таким ставленням до справи я сподіваюся, що зможу поліпшити цей показник,
– процитував Іммобіле "Sky Italia".
Додамо, зараз "Лаціо" посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А.
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