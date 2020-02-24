Нападник "Лаціо" Іммобіле повторив рекорд чемпіонату Італії 61-річної давнини

У рамках 25-го туру чемпіонату Італії зустрілись "Лаціо" та "Дженоа". Італійський футболіст Чіро Іммобіле відзначився голом та повторив рекорд.

Римське "Лаціо" перемогло "Дженоа" із рахунком – 2:3.

Читайте також: "Інтер" і "Наполі" на тижні мають єврокубкові матчі – чи перенесуть поєдинки через коронавірус

Завдяки цьому голу Іммобіле повторив історичне досягнення 61-річної давнини. Чіро забив 27 м'ячів у 25-ти турах Серії А. Він повторив рекорд Антоніо Анджелілло (1958/59).

Іммобіле є лідером перегон бомбардирів у чемпіонаті Італії. Раніше, форвард "Лаціо" Іммобіле зробив гучну заяву, що має намір побити рекорд результативності Серії А в одному сезоні, який належить Гонсало Ігуаїна.

Тільки Ігуаїн зміг забити 36 голів за сезон. Це буде важко, але з такими одноклубниками, уболівальниками та таким ставленням до справи я сподіваюся, що зможу поліпшити цей показник,

– процитував Іммобіле " Sky Italia".

Додамо, зараз "Лаціо" посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А.