Нападник "Саутгемптона" забив найшвидший гол в історії АПЛ: відео
Нападник "Саутгемптона" Шейн Лонг в перенесеному матчі 31 туру АПЛ проти "Уотфорда" забив найшвидший гол в історії турніру.
"Уотфорд" розводив м'яч з центру поля і в підсумку захисник господарів обрізався, намагаючись вибити м'яч, влучив у Лонга, той вийшов на зустріч з голкіпером і забив вже на 7-й секунді матчу.
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Раніше автором найшвидшого забитого м'яча в Прем'єр-лізі був захисник "Тоттенхема" Ледлі Кінг, в сезоні-2001/01 забивши "Бредфорду" на 10-й секунді.
"Саутгемптону" тепер належать рекорди Прем'єр-ліги за найшвидший гол і найшвидший хет-трик.
У травні 2015 року екс-хавбек "святих" Садіо Мане, який нині виступає за "Ліверпуль", в матчі з "Астон Віллою" (6:1) забив три м'ячі за 2 хвилини 56 секунд.
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