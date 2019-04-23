Нападник "Саутгемптона" забив найшвидший гол в історії АПЛ: відео

Нападник "Саутгемптона" Шейн Лонг в перенесеному матчі 31 туру АПЛ проти "Уотфорда" забив найшвидший гол в історії турніру.

"Уотфорд" розводив м'яч з центру поля і в підсумку захисник господарів обрізався, намагаючись вибити м'яч, влучив у Лонга, той вийшов на зустріч з голкіпером і забив вже на 7-й секунді матчу.

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Дивіться відео найшвидшого голу в історії АПЛ

Shane Long with the quickest goal in Premier League history



6 Seconds#nffcshow

pic.twitter.com/v6pACB4gAi — #NFFCSHOW #FANSWEYSABI #football (@NFFCshow) 23 апреля 2019 г.

Раніше автором найшвидшого забитого м'яча в Прем'єр-лізі був захисник "Тоттенхема" Ледлі Кінг, в сезоні-2001/01 забивши "Бредфорду" на 10-й секунді.

"Саутгемптону" тепер належать рекорди Прем'єр-ліги за найшвидший гол і найшвидший хет-трик.

У травні 2015 року екс-хавбек "святих" Садіо Мане, який нині виступає за "Ліверпуль", в матчі з "Астон Віллою" (6:1) забив три м'ячі за 2 хвилини 56 секунд.

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