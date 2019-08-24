Нападник "Шахтаря" Бланко-Лещук перейшов в турецький клуб

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Нападник "Шахтаря" Бланко-Лещук перейшов в турецький клуб

Форвард донецького "Шахтаря" Густаво Бланко-Лещук офіційно перейшов у турецький "Антальяспор".

Контракт гравця з новим клубом розраховано на 4 роки. Інших деталей трансферу Бланко-Лещука з "Шахтаря" в "Антальяспор" немає.

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Варто нагадати, що минулий сезон форвард провів в оренді в іспанській "Малазі". У цьому сезоні 27-літній аргентинець провів два матчі за "гірників", у яких відзначився однією результативною передачею.

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Теги: Спорт Футбол Трансфери Шахтар
Джерело: 24 канал
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