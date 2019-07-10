Нападник "Шахтаря" офіційно перейшов в іноземний клуб

Український нападник Владислав Кулач продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини. Гравець "Шахтаря" підписав контракт з клубом "Гонвед".

Футболіст перейшов на правах оренди. Орендна угода розрахована на один рік.

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Кулач належить донецькому "Шахтарю", але за першу команду ще не зіграв жодного матчу.

Кулач виступав на правах оренди за "Маріуполь", запорізький "Металург", "Сталь", "Зорю", "Ворсклу", "Олександрію", турецький "Ескішехірспор".

Усього на професійно рівні 26-річний Кулач встиг зіграти 133 матчі в різних турнірах. У його активі 28 голів та 11 результативних передач.

У минулому сезоні чемпіонату Угорщини "Гонвед" зайняв 2-е місце й братиме участь у кваліфікації Ліги Європи.

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