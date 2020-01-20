Нападник "Шахтаря" перейде в клуб до ексгравців "Динамо"
Український нападник "Шахтаря" Андрій Борячук узгодив контракт із турецьким Різеспором.
За інформацією karadenizgazete.com.tr, турецький клуб вже домовився з 23-річним форвардом "гірників" про перехід, проте поки невідомо, чи йде мова про оренду або повноцінний трансфер.
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У нинішньому сезоні Борячук зіграв всього в трьох матчах за "Шахтар", відзначившись одним голом. З 2017-го по 2019 рік вихованець донеччан виступав на правах оренди за "Маріуполь".
Орієнтовна вартість послуг Борячука, за даними Transfermarkt, складає 700 тисяч євро. У той же час дати, до якої дійсний контракт українського клубу з нападником, в "Шахтарі" до сих пір не афішували.
У "Різеспорі" виступають колишні гравці "Динамо" – захисник Микола Морозюк і півзахисник Денис Гармаш, який перебрався до Туреччини на початку січня на правах оренди.
На сьогоднішній день "Різеспор" займає 12 місце в турецькій Суперлізі.
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