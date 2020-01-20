24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Нападник "Шахтаря" перейде в клуб до ексгравців "Динамо"

114 Читать новость на русском
Андрій Борячук / ФК "Шахтар"

Український нападник "Шахтаря" Андрій Борячук узгодив контракт із турецьким Різеспором.

За інформацією karadenizgazete.com.tr, турецький клуб вже домовився з 23-річним форвардом "гірників" про перехід, проте поки невідомо, чи йде мова про оренду або повноцінний трансфер.

Читайте також: "Динамо" підписало бразильського півзахисника, що виступав за "Шахтар"

У нинішньому сезоні Борячук зіграв всього в трьох матчах за "Шахтар", відзначившись одним голом. З 2017-го по 2019 рік вихованець донеччан виступав на правах оренди за "Маріуполь".

Орієнтовна вартість послуг Борячука, за даними Transfermarkt, складає 700 тисяч євро. У той же час дати, до якої дійсний контракт українського клубу з нападником, в "Шахтарі" до сих пір не афішували.

У "Різеспорі" виступають колишні гравці "Динамо" – захисник Микола Морозюк і півзахисник Денис Гармаш, який перебрався до Туреччини на початку січня на правах оренди.

На сьогоднішній день "Різеспор" займає 12 місце в турецькій Суперлізі.

Великий піст 2020: історія та правила дотримання
сьогодні
20161
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Шахтар Динамо Трансфери
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:43 "Ліверпуль" переміг "Манчестер Юнайтед": нові рекорди клубу
Ігор Саджениця 457
19 січня 10:14 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 1468
сьогодні 09:28 Роналду забиває за "Ювентус" у семи матчах поспіль в чемпіонаті – відео його голів "Пармі"
Ігор Саджениця 530
19 січня 16:29 "Мілан" здобув вольову перемогу, забивши в доданий час, на матчі був Шевченко – відео
Ігор Саджениця 2344
19 січня 08:25 Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою
Ігор Саджениця 51709
Новини
Більше новин
Залиште відгук