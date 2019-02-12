Нападник "Шахтаря" відмовив росіянам й офіційно перейшов у новий клуб

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Владислав Кулач у футболці "Ворскли"
Владислав Кулач у футболці "Ворскли" / Ttelegraph-EPA

Футболіст донецького "Шахтаря" Владислав Кулач покинув лави полтавської "Ворскли", де виступав на правах оренди. Нападник приєднався до табору "Олександрії".

Новоспечений гравець "Олександрії" приєднався до нових партнерів у турецькому Белеку, де базується команда на завершальному навчально-тренувальному зборі.

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Про перехід Кулача "Олександрія" повідомила на своєму офіційному сайті.

25-річний нападник перейшов до "Олександрії" на правах оренди. Кулач виступатиме за "жовто-чорних" до кінця цього сезону.

За інформацією FootBoom, Владислав відмовився від варіанту з російським клубом. Раніше повідомлялося про інтерес з боку "Єнісея".

Зазначимо, що з 2010 року він перебуває на контракті з "Шахтарем". В оренді Кулач грав за "Маріуполь", запорізький "Металург", кам’янську "Сталь", турецький "Ескішехірспор", луганську "Зорю".

Першу частину сезону 2018/19 Владислав Кулач виступав за "Ворсклу". У складі полтавців він провів 19 матчів, у яких забив 6 м'ячів і віддав одну результативну передачу.

У жовтні 2018 року отримав перший виклик у збірну України, однак досі не дебютував.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Трансфери ФК Ворскла
Джерело: 24 Канал
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