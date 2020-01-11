Нападник, який повернувся у "Динамо", окреслив амбітні плани

Назарій Русин прокоментував повернення у київське "Динамо". Першу половину сезону нападник провів у "Зорі" на правах оренди.

В інтерв'ю клубному сайту "Динамо" Русин заявив, що хоче стати лідером команди.

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Я хочу не лише пробитися до основного складу "Динамо", а й стати лідером команди. Це головне завдання для мене,

– сказав Русин.

Також Назарій переконаний, що "Динамо" зможе завоювати срібні нагороди чемпіонату України. Наразі кияни ведуть боротьбу саме із "Зорею".

Думаю, що "Динамо" вдасться завоювати срібні медалі. А що стосується "Зорі", то скажу так: на полі ми суперники, а поза полем – друзі. Навіть якщо я гратиму проти луганців, буду викладатися на всі сто відсотків. На полі для мене зараз існує лише "Динамо". Чи буду святкувати гол, якщо заб’ю "Зорі"? Ні, не буду,

– резюмував Назарій.

Статистика Русина в "Зорі": 17 матчів, 7 голів, 4 результативні передачі.

Як відомо, "Динамо" вирішило достроково повернути Русина з оренди через провалений допінг-тест Артема Бєсєдіна.

Що відомо про ситуацію Бєсєдіна? Нападник не пройшов допінг-тест. Це сталося після матчу "Мальме" – "Динамо" в Лізі Європи. Форвард відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів.