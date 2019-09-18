Нападник "Зальцбурга" побив 22-річний рекорд Шевченка у Лізі чемпіонів: відео

Нападник австрійського клубу "Зальцбург" Ерлінг Голанд побив рекорд українця Андрія Шевченка у Лізі чемпіонів, який тримався 22 роки.

Ерлінг Голанд у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів проти бельгійського "Генку" забив три голи. Голанд став наймолодшим автором хет-трику в першому таймі в Лізі чемпіонів.

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На момент хет-трику Голанду було 19 років та 58 днів. Попередній рекорд належав українцю Андрію Шевченку.

Зальцбург – Генк відеоогляд матчу

Наставник збірної України у 1997 році у складі "Динамо" забив три голи в першому таймі каталонській "Барселоні". Тоді Шевченку був 21 рік та 37 днів.

Відео хет-трику Шевченка

Зазначимо, що "Зальцбург" зумів перемогти "Генк" з розгромним рахунком 6:2. Результати всіх матчів Ліги чемпіонів – читайте за посиланням.