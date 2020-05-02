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Нападник збірної України міг перейти у "Динамо": зараз він грає в Лізі чемпіонів

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / Getty Images

Колишній асистент головного тренера "Динамо" Рауль Ріанчо розповів про перехід Руслана Маліновського в київський клуб, який так і не вібувся.

Слова фахівця цитує gazeta.ua.

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Так. Після одного з матчів проти "Зорі", за яку він тоді грав, я підійшов до Руслана і запитав, чи не хоче вони грати за "Динамо". Маліновський сказав, що не проти. Я передав це Сергію Реброву і Ігорю Суркісу.

Мені дійсно імпонувала гра Маліновського. Я не здивований, що він розкрився в Бельгії і зараз грає за сильну команду в Лізі чемпіонів, став важливим гравцем національної збірної,
– сказав Ріанчо.

ЗМІ повідомляли про інтерес "Фіорентини" до Маліновського. Але Руслан розвіяв чутки про переїзд у Флоренцію. За словами футболіста, нема ніяких передумов про перехід у "Фіорентину".

  • Маліновський перейшов в "Аталанту" влітку 2019 року з бельгійського клубу "Генк".
  • У цьому сезоні 26-річний футболіст відіграв 31 матч, забив 5 голів і зробив 2 результативні передачі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Трансфери Динамо Руслан Маліновський
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