Нападник збірної України може перейти в російський клуб

Нападник збірної України та донецького "Шахтаря" Владислав Кулач, який виступає на правах оренди за "Ворсклу", зацікавив у свої послугах російський "Єнісей".

Керівництво красноярського клубу вже контактувало з колегами з донецького "Шахтаря" на предмет можливого переходу, інформує "Чемпіонат".

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За інформацією видання, ймовірність трансферу 25-річного українського форварда в "Єнісей" досить висока. Раніше Кулач відмовився від переходу в "Олександрію".

Зазначимо, що відносини "Шахтаря" з "Єнісеєм" досить теплі. Раніше оборонець донеччан Олег Данченко став гравцем красноярського клубу, що виступає в Прем'єр-лізі Росії. Орендна угода з футболістом розрахована до кінця сезону 2018/2019.

У нинішньому сезоні Кулач взяв участь у 14 матчах чемпіонату України, записавши на свій рахунок 4 голи й одну результативну передачу. У 18 турах "Ворскла" набрала 27 очок і займає 5-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України. У жовтні 2018 року Кулач отримав перший виклик у збірну України, однак досі не дебютував за "синьо-жовтих".

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