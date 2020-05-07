Нападник збірної України не виключає свій переїзд у клуб з Росії

Нападник "Ворскли" та збірної України Владислав Кулач готовий розглядати варіанти переходу в російський клуб.

Про це Владислав Кулач розповів у інтерв'ю Youtube-каналу "Sport Traveler UA".

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Перехід в російський "Єнісей"? Тоді було кілька причин, чому трансфер не відбувся. Я не скажу, що є категоричним у питанні переходу в російські клуби. Якщо буде така пропозиція, я її обдумаю,

– розповів 27-річний нападник.

У лютому 2019 року Владислав відмовився від варіанту з російським клубом. Повідомлялося про інтерес з боку "Єнісея".

З 2010 року він перебуває на контракті з "Шахтарем". В оренді Кулач грав за "Маріуполь", запорізький "Металург", кам’янську "Сталь", турецький "Ескішехірспор", луганську "Зорю" та "Олександрію".

Владислав Кулач вже викликався до збірної України. У нинішньому сезоні УПЛ Кулач провів за "Ворсклу" 5 матчів, в яких відзначився двома голами.

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