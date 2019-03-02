Нападник збірної України забив чудовий гол у Туреччині: відео
Нападник збірної України Артем Кравець забив черговий гол у чемпіонаті Туреччини. Форвард турецького клубу "Кайсеріспор" забив у матчі 24 туру.
"Кайсеріспор" Кравця на власному полі приймав стамбульський "Бешикташ".
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Кравець відзначився на 57 хвилині, коли господарі програвали 1:0. Футболіст у падінні головою переправив м'яч у сітку воріт стамбульців.
Поєдинок завершився результативною нічиєю 2:2. Команда українця у турнірній таблиці посідає 7 місце. "Бешикташ" – 3-й.
У поточному сезоні Кравець зіграв за "Кайсеріспор" 17 матчів. На рахунку українця шість голів.
Джерело: 24 Канал
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