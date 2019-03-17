Нападник збірної України забив два голи в чемпіонаті Бельгії: відео

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Роман Яремчук забиває гол за "Гент"
Роман Яремчук забиває гол за "Гент" / twitter.com/kaagent

Нападник збірної України та "Гента" Роман Яремчук забив два голи в чемпіонаті Бельгії. Українець забиває другий матч поспіль за свою команду.

Яремчук провів гол в рамках 30-го туру чемпіонату Бельгії проти "Сент-Трюйдена".

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Українець вийшов у стартовому складі своєї команди й на 17-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Цей гол став 11 для Яремчука в сезоні в 36 матчах.

А на 61 хвилині Роман оформив дубль і таким чином забив свій 12-й гол.

Зазначимо, що також на рахунку українці три результативні передачі. Зараз "Гент" посідає 6-е місце в чемпіонаті Бельгії.

Минулого разу український форвард також забив за "Гент" у чемпіонаті Бельгії. А його команда у підсумку перемогла "Остенде".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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