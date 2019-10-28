Нападник збірної України забив та отримав вилучення в дебютному матчі за португальський клуб
Форвард збірної України U-21 Євген Сердюк відзначився голом за португальський клуб "Каса Піа" в дебютному матчі.
У перенесеному поєдинку 7-го туру другого дивізіону Португалії проти "Академік" 21-річний українець вийшов на заміну на 56 хвилині і зумів не тільки відзначитися забитим м'ячем, але і заробити видалення, пише Sport.ua.
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Примітно, що Сердюк отримав червону картку вже через хвилину після забитого м'яча. Незважаючи на зусилля Євгена, його "Каса Піа" програла "Академіко" з рахунком 2:3.
Зазначимо, що для Сердюка цей матч став першим в 2019 році. Права на гравця належать "Боавішті", в яку він перейшов цієї зими, але так і не зіграв за клуб жодного матчу. Орендна угода з "Каса Піа" розрахована до кінця сезону 2019/20.
Також нагадаємо, що в активі Сердюка два матчі за молодіжну збірну України.
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