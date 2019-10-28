Нападник збірної України забив та отримав вилучення в дебютному матчі за португальський клуб

26 Читать новость на русском
Євген Сердюк
Євген Сердюк / Фото з відкритих джерел

Форвард збірної України U-21 Євген Сердюк відзначився голом за португальський клуб "Каса Піа" в дебютному матчі.

У перенесеному поєдинку 7-го туру другого дивізіону Португалії проти "Академік" 21-річний українець вийшов на заміну на 56 хвилині і зумів не тільки відзначитися забитим м'ячем, але і заробити видалення, пише Sport.ua.

Читайте також: Легіонер "Динамо" відхилив пропозиції двох європейських клубів і хоче залишитися з киянами

Примітно, що Сердюк отримав червону картку вже через хвилину після забитого м'яча. Незважаючи на зусилля Євгена, його "Каса Піа" програла "Академіко" з рахунком 2:3.

Зазначимо, що для Сердюка цей матч став першим в 2019 році. Права на гравця належать "Боавішті", в яку він перейшов цієї зими, але так і не зіграв за клуб жодного матчу. Орендна угода з "Каса Піа" розрахована до кінця сезону 2019/20.

Також нагадаємо, що в активі Сердюка два матчі за молодіжну збірну України.

blog_ava
11 мотивуючих цитат Білла Гейтса про успіх у роботі та помилки в житті
сьогодні
7432
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Португалія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нападник збірної України забив та отримав вилучення в дебютному матчі за португальський клуб
сьогодні 11:46 Нападник збірної України забив та отримав вилучення в дебютному матчі за португальський клуб
Юрій Семенюк 26
В Україні немає пропаганди інших видів спорту, відтак немає дітей та розвитку, – Наталія Козачук
сьогодні 09:35 В Україні немає пропаганди інших видів спорту, відтак немає дітей та розвитку, – Наталія Козачук
Станіслав Безушко 188
Скільки заробили українські боксери за свою кар'єру – топ-5 багатіїв
сьогодні 08:55 Скільки заробили українські боксери за свою кар'єру – топ-5 багатіїв
2464
Топовий суперник для Усика: як Чісора переміг Прайса та кинув виклик українцю
27 жовтня 19:45 Топовий суперник для Усика: як Чісора переміг Прайса та кинув виклик українцю
997
"Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Карпатами", кияни могли й програти цей матч: відео
27 жовтня 19:00 "Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Карпатами", кияни могли й програти цей матч: відео
Ігор Саджениця 825
Новини
Більше новин
Залиште відгук