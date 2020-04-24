Нападник збірної України заговорив про повернення у "Динамо"

Нападник збірної України Артем Кравець прокоментував можливість повернення у київське "Динамо". Наразі Кравець є гравцем турецького "Кайсеріспору".

В інтерв'ю "Динамо Online" на офіційному Youtube-каналі "біло-синіх" Кравець заявив, що влітку може змінити клуб. Втім, де Кравець продовжить кар'єру, він не знає.

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"Як то кажуть, якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Упевненості немає, можливо, влітку поїду до іншої країни, а може, залишуся в Туреччині.

Тут не дивляться на вік, а виключно на якість твого футболу та твою підготовку. На цей момент планів залишати Туреччину немає, але все може змінитися в будь-який момент. Ніхто не знає, що станеться в житті завтра або навіть через годину", – заявив Артем.

Кравець не планує повертатися в Україну, але завжди готовий допомогти "Динамо".

Повертатися до України в планах не було, але, знову-таки, все може помінятися. "Динамо" – це клуб топ-рівня, в якому зараз йде перебудова, більше довіряють молодим. Думаю, це правильно. Повертатися та займати чиєсь місце – однозначно ні. Але якщо виникне ситуація, що я буду потрібен – завжди готовий допомогти рідному клубу, в якому провів половину життя,

– заявив Кравець.

Що відомо про Кравця? Вихованець "Динамо", в якому провів 14 років. У складі "біло-синіх" Артем провів 141 матч і забив 43 голи. Двічі ставав чемпіоном України з "Динамо".

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