Нападник збірної України заявив про бажання грати в Італії

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / ffu.ua

Нападник збірної України Роман Яремчук не приховує, що хоче виступити в чемпіонаті Італії. Влітку інтерес до гравця збірної України проявляла римська "Рома".

Наразі Яремчук виступає за бельгійський "Гент", де є ключовим футболістом.

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Звичайно, це високий рівень. Але в мене контракт із "Гентом", тому про це зараз важко говорити. Можливо, настане час, і в мене вийде перейти до італійського клубу, але для цього потрібно багато працювати,
– сказав Роман.

Влітку інтерес до українця проявляли два італійські клуби: римське "Лаціо" та "Рома". Також Роман був у сфері трансферних інтересів турецького "Галатасарая".

Окрім того, ЗМІ приписували інтерес до українця німецькому "Айнтрахту".

У новому сезоні за "Гент" Яремчук провів 8 матчів, в яких забив 6 голів. Також Роман віддав 3 результативні передачі.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Яремчук Трансфери
Джерело: УАФ
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