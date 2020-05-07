Нападник збірної України заявив, що перейде в іноземний клуб

Футболіст "Шахтаря" і збірної України Жуніор Мораес розповів, що планує покинути донецький клуб. Мораес зізнався, що планує повернутися у Бразилію після закінчення контракту з "гірниками".

Мораес, чий контракт з "Шахтарем" закінчується 31 грудня 2021 року, планує виступати за "Сантос", повідомляє Lance.

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Я переживаю особливий момент у "Шахтарі". Сподіваюся доопрацювати свій контракт тут до кінця. Потім я планую отримати нові виклики. Виступати за "Сантос" – серед них",

– сказав Мораес.

Мораес – вихованець "Сантоса". В Україну він потрапив з бельгійського клубу "Глорія". Жуніор виступав за "Металург" Донецьк, після чого у 2015 році перейшов у "Динамо".

Влітку 2018-го Мораес безкоштовно приєднався до "Шахтаря".

У березні 2019 року Мораес отримав громадянство України. За національну команду встиг провести 5 матчів.

У складі "Шахтаря" Жуніор забив 46 голів і зробив 21 результативну передачу в 70 матчах.

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