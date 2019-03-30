Нападник збірної України зізнався, що клуб хоче продати його в топ-команду
Форвард "Генту" та збірної України Роман Яремчук впевнений, що чемпіонат Бельгії може стати хорошим трампліном у кар'єрі.
Роман Яремчук у коментарі телеканалу "Футбол 1" розповів про тонкощі гри в чемпіонаті Бельгії.
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У Бельгії ти продаєш себе. Найголовніше завдання клубу – продати тебе в топ-команду, заробити на цьому гроші. Потім вони розповідають, що виховали гарного гравця, щоб інші талановиті футболісти приїжджали до них в команду та їх теж продавали,
– заявив футболіст.
У поточному сезоні в активі українського нападника 36 матчів за "Гент" в усіх турнірах, де Яремчук забив 12 голів та віддав 3 результативні передачі.
Також влітку Яремчук мав пропозицію від іменитого французького клубу, проте залишився в "Генті". За словами Романа, його мрія – чемпіонат Італії.
Спорт 24 писав, що в Україні транслюватимуть поєдинки чемпіонату Бельгії з футболу. Телеканал "Футбол" офіційно придбав права на трансляцію матчів ліги Жупіле.
В бельгійській лізі виступає велика кількість українських футболістів. Руслан Маліновський грає за "Генк", Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун виступають за "Гент", Євген Макаренко – за "Андерлехт", Андрій Бацула є гравцем "Кортрейка", а Єгор Назарин представляє "Антверпен".
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