Нападник збірної України зізнався, що клуб хоче продати його в топ-команду

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / ФК "Гент"

Форвард "Генту" та збірної України Роман Яремчук впевнений, що чемпіонат Бельгії може стати хорошим трампліном у кар'єрі.

Роман Яремчук у коментарі телеканалу "Футбол 1" розповів про тонкощі гри в чемпіонаті Бельгії.

Ви це бачили? Гол українця Яремчука допоміг "Генту" перемогти у чемпіонаті Бельгії: відео

У Бельгії ти продаєш себе. Найголовніше завдання клубу – продати тебе в топ-команду, заробити на цьому гроші. Потім вони розповідають, що виховали гарного гравця, щоб інші талановиті футболісти приїжджали до них в команду та їх теж продавали,
– заявив футболіст.

У поточному сезоні в активі українського нападника 36 матчів за "Гент" в усіх турнірах, де Яремчук забив 12 голів та віддав 3 результативні передачі.

Також влітку Яремчук мав пропозицію від іменитого французького клубу, проте залишився в "Генті". За словами Романа, його мрія – чемпіонат Італії.

Спорт 24 писав, що в Україні транслюватимуть поєдинки чемпіонату Бельгії з футболу. Телеканал "Футбол" офіційно придбав права на трансляцію матчів ліги Жупіле.

В бельгійській лізі виступає велика кількість українських футболістів. Руслан Маліновський грає за "Генк", Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун виступають за "Гент", Євген Макаренко – за "Андерлехт", Андрій Бацула є гравцем "Кортрейка", а Єгор Назарин представляє "Антверпен".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Бельгія
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