Напали на тренувальний центр і побили футболістів: фанати "Спортінга" потрапили за ґрати
Фанатів португальського футбольного клубу "Спортінг" засудили до п'яти років тюремного ув'язнення. Вболівальники у 2018 році здійснили напад на тренувальний центр клубу.
Як повідомляє Record, до ув'язнення засуджено дев'ятьох осіб. Інші 29 нападників отримали умовні покарання, а ще двоє відбулися штрафами.
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Колишній президент клубу Бруну де Карвалью, який керував "Спортінгом" з 2013 до 2018 року, глава відділу з відносин з уболівальниками, а також глава групи ультрас були виправдані.
Обвинувачення не змогло довести їх причетність до нападу на тренувальний центр.
Що відомо про напад фанатів "Спортінга"
15 травня 2018 року фанати "Спортінга" увірвалися у тренувальний центр клубу, напали на гравців і тренерський штаб команди, а також розграбували роздягальні.
Звинувачення намагалося довести, що провокатором подібних дій стала критика на адресу гравців з боку експрезидента клубу де Карвалью.
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Нападу фанатів передувала поразка "Спортінга" у матчі з "Марітіму" в останньому турі чемпіонату Португалії.
Через це клуб не зміг втримати друге місце, яке давало можливість зіграти у відбірковому раунді Ліги чемпіонів.
Фанати залишилися незадоволені командою, зажадавши пояснень ще на Мадейрі. Тоді обійшлося тільки словесною перепалкою.
У Лісабоні "Спортінг" чекали вболівальники, які були агресивно налаштовані. Деякі зуміли пробратися на підземну стоянку стадіону "Алваладе", звідки футболісти роз'їжджалися по домівках.
Фанати спробували напасти на двох лідерів команди – Вілльяма Карвалью і Руй Патрісіу. Тоді футболістів врятувала охорона з поліцією.
Третя спроба з'ясувати відносини "виявилася успішною".
У результаті дій хуліганів постраждали Бас Дост, Йосип Мишич, Родріго Батталья, Вілльям Карвалью, Руй Патрісіу, головний тренер команди Жорже Жезус, асистент тренера Рауль Хосе і фізіотерапевт Марі Монтейро.
Більшість футболістів покинули "Спортінг" після того інциденту.