Напали на тренувальний центр і побили футболістів: фанати "Спортінга" потрапили за ґрати

Фанатів португальського футбольного клубу "Спортінг" засудили до п'яти років тюремного ув'язнення. Вболівальники у 2018 році здійснили напад на тренувальний центр клубу.

Як повідомляє Record, до ув'язнення засуджено дев'ятьох осіб. Інші 29 нападників отримали умовні покарання, а ще двоє відбулися штрафами.

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Колишній президент клубу Бруну де Карвалью, який керував "Спортінгом" з 2013 до 2018 року, глава відділу з відносин з уболівальниками, а також глава групи ультрас були виправдані.

Обвинувачення не змогло довести їх причетність до нападу на тренувальний центр.

Що відомо про напад фанатів "Спортінга"

15 травня 2018 року фанати "Спортінга" увірвалися у тренувальний центр клубу, напали на гравців і тренерський штаб команди, а також розграбували роздягальні.

Звинувачення намагалося довести, що провокатором подібних дій стала критика на адресу гравців з боку експрезидента клубу де Карвалью.

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Нападу фанатів передувала поразка "Спортінга" у матчі з "Марітіму" в останньому турі чемпіонату Португалії.

Через це клуб не зміг втримати друге місце, яке давало можливість зіграти у відбірковому раунді Ліги чемпіонів.

Фанати залишилися незадоволені командою, зажадавши пояснень ще на Мадейрі. Тоді обійшлося тільки словесною перепалкою.

У Лісабоні "Спортінг" чекали вболівальники, які були агресивно налаштовані. Деякі зуміли пробратися на підземну стоянку стадіону "Алваладе", звідки футболісти роз'їжджалися по домівках.

Фанати спробували напасти на двох лідерів команди – Вілльяма Карвалью і Руй Патрісіу. Тоді футболістів врятувала охорона з поліцією.

Третя спроба з'ясувати відносини "виявилася успішною".

Imagens dos vândalos que invadiram agora pouco o CT do Sporting. Um absurdo! pic.twitter.com/piK7tpG64d — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) May 15, 2018

У результаті дій хуліганів постраждали Бас Дост, Йосип Мишич, Родріго Батталья, Вілльям Карвалью, Руй Патрісіу, головний тренер команди Жорже Жезус, асистент тренера Рауль Хосе і фізіотерапевт Марі Монтейро.

When ‘fans’ attack their own players like happened at Sporting. This is Bas Dost’ head injury. #idiots pic.twitter.com/y5uAqhGjeg — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) May 15, 2018

Більшість футболістів покинули "Спортінг" після того інциденту.