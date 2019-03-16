Напередодні міланського дербі Шевченко пригадав свої голи за "Мілан" у ворота "Інтера": відео

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко

Вже у неділю, 17 березня, відбудеться Derby della Madonnina – "Мілан" прийматиме "Інтер". Перед принциповим матчем свою підтримку "россонері" вирішив висловити й головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Він виступав за "Мілан" у 1999-2006 роках, а згодом з 2008 до 2009 року.

У своєму twitter Андрій Шевченко опублікував нарізку голів, які він забивав у ворота "Інтера", коли виступав за "Мілан". Варто зазначити, що українець є найкращим бомбардиром міланського дербі. На його рахунку 14 голів у цих матчах.

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"Великі спогади та пристрасть. Я буду з вами, россонері", – підписав відео Андрій Шевченко.

Матч "Мілан" – "Інтер" відбудеться у неділю, 17 березня. Початок – о 21:30. Огляд матчу та відео голів – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Інтер ФК Мілан Андрій Шевченко
Джерело: 24 Канал
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