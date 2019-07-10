Напівголий Монфіс запалив під музику після перемоги Світоліної на Вімблдоні: кумедне відео

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Гаель Монфіс
Гаель Монфіс / Фото з відкритих джерел

Восьма ракетка світу Еліна Світоліна вийшла у півфінал Вімблдону, і від цього її хлопцю Гаелю Монфісу зірвало дах.

Після перемоги українки над Кароліною Мухова француз включив музику і почав танцювати від радості. Відповідне відео з'явилося на спільній Instagram-сторінці Гаеля та Еліни.

Огляд матчу: Світоліна в блискучому стилі вийшла у півфінал Вімблдону

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semifinal mood?? @wimbledon

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Варто зазначити, що сам Монфіс зупинився в першому колі Вімблдону, оскільки не зміг дограти свій матч через травму.

Також після матчу тенісистка розмістила в своєму Instagram пост, в якому емоційно відповіла пресі, за звинувачення в поразках спортсменки її бойфренда.

За фінал на Вімблдоні Еліна Світоліна посперечається з колишньою першою ракеткою світу Сімоною Халеп.

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна
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