Вчора, 17 червня, у фіналі Кубка Італії зустрілись "Наполі" та "Ювентус". За серією пенальті володарем кубка стали неаполітанці.

Наполі – Ювентус 0:0 (4:2 за пен.)

Серія пенальті: Дібала 0:0 (воротар), Інсіньє 1:0, Даніло 1:0 (повз ворота), Політано 2:0, Бонуччі 2: 1, Максимович 3:1, Ремзі 3:2, Мілік 4:2

Безгольова перевага

"Ювентус" із перших секунд гри пішов вперед. Переважна більшість атак були через активні фланги туринців. "Наполі" ж поставив "автобус" у захисті та вдало ліквідував усю небезпеку.

Одним із найпомітніших у матчі був Роналду, який створив не один гострий момент. Португалець ледь не відкрив рахунок у грі – Мерет забрати м'яч з-під ніг Роналду.

На 24-й хвилині Інсіньє класно виконав штрафний удар – поперечка врятувала ворота туринської команди. Наприкінці першого тайму три супермоменти були у футболістів "Наполі", які протягом усіх 45 хвилин відсиджувались в обороні.

Спершу удар все того ж Інсіньє із лінії воріт витягнув Буффон. За декілька хвилин Демме обіграв декількох футболістів суперника та завдав удар по володіння гостей – Буффон став справжнім рятівником для команди.

Після кутового удару "Ювентус" вибив м'яч із штрафного майданчика, але він відлетів прямо у ноги Інсіньє, який був найактивнішим у складі "Наполі", той не роздумуючи завдав потужного удару – Буффон знову творить дива.

За сценарієм першого тайму

Другий тайм тривав за того ж сценарію, що й перша половина гри. "Ювентус" був активніший на полі. Декілька небезпечних ударів туринці занесли собі у актив. Команда Гаттузо згадала про ворота суперників лише наприкінці поєдинку.

Після подачі із кутового Буффон зняв із голови Максимовича, але не встиг встати на ноги із газону, як Елмас завдав удару – стійка.

Фортуна на стороні "Наполі"

Переможець вирішувався у серії післяматчевих пенальті. Спершу удар Дібали легко відбив голкіпер суперника.

Далі Даніло пробив вище воріт, цей шанс футболісти "Наполі" вже не проґавили. Інсіньє перехитрив Буффона, а Максимович потужним ударом вдало реалізував пенальті. Голкіпер вгадав кут воріт у який пробивав Політано, але не зміг дотягнутись. Останнім до м'яча підійшов Мілік та реалізував пенальті.

"Наполі" – "Ювентус" огляд матчу