Наполі – Арсенал: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Наполі – Арсенал: де дивитися онлайн 18 квітня 2019 - 1/4 Ліга Європи
Наполі – Арсенал: де дивитися онлайн матч Ліги Європи / twitter.com/sscnapoli

"Наполі" та "Арсенал" зійдуться на стадіоні "Сан-Паоло" у битві за путівку до півфіналу Ліги Європи. Першу гру "Арсенал" виграв 2:0 і є фаворитом протистояння. Переглянути чвертьфінальний матч в Україні можна буде онлайн та по телебаченню.

Матч "Наполі" – "Арсенал" по телебаченні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:50, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Зазначимо, що грі передуватиме програма "Шлях до Баку", яка розпочнеться на каналі "Футбол 1", – о 21:15. У ній запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Наполі""Арсенал" можна буде на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та варто зауважити, що доступ до трансляції платний. За 39 гривень можна оформити підписку на 24 години до трансляцій матчу. За 69 гривень – місячний абонемент на перегляд футбольних матчів.

Поєдинок чвертьфіналу Ліги Європи"Наполі""Арсенал" відбудеться у четвер, 11 квітня. Початок гри, о 22:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт 24.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Наполі Арсенал Ліга Європи
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