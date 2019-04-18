"Арсенал" завдяки казковому голу Ляказетта знову переміг "Наполі": відео

Лондонський "Арсенал" впевнено пробився до півфіналу Ліги Європи. "Каноніри" за сумою двох матчів здолали італійське "Наполі".

Наполі – Арсенал 0:1

Голи: Ляказетт, 36

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У першому матчі "Арсенал" впевнено переміг "Наполі" 2:0 і забезпечив собі комфортну перевагу перед повторною грою. Неаполітанцям, щоб розраховувати бодай на овертайм потрібно було мінімум забивати двічі й не пропускати. На один гол лондонців "Наполі" відповідно було потрібно забивати чотири.

На старті матчу саме гості контролювали м'яч, хоча відіграватися потрібно було "Наполі". Та "каноніри" не створювали небезпечні моменти. А перша небезпечна нагода забити гол виникла якраз у "Наполі". На 17 хвилині Кулібалі "вигриз" м'яч в Обамеянга й приєднався до атаки. Каліду зробив відмінний пас на Кальєхона, але той пробив у ноги Чеху з вбивчої позиції.

За декілька хвилин "Наполі" таки забило. Відзначився Мілік, але арбітр скасував гол через мінімальний офсайд поляка. На 28 хвилині Мілік мав ще одну нагоду. Зелінський віддав розкішний пас на форварда, але той головою не влучив у ворота лондонців. На цю атаку "Арсенал" відповів потужним ударом Обамеянга.

Уже через декілька хвилин гості відкрили рахунок. "Арсенал" заробив небезпечний штрафний, який казково виконав Ляказетт – 1:0. До завершення тайму команди більше не відзначилися. Пропущений гол означав, що "Наполі" після перерви потрібно було забивати аж чотири м'ячі.

Наполі – Арсенал – відео кращих моментів першого тайму

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По перерві футболісти "Наполі" вийшли надзвичайно мотивованими. Гравці неаполітанського клубу надзвичайно поспішали, внаслідок чого збільшився темп гри. Агресивний футбол господарів дозволив "Арсеналу" грати на контратаках. Зокрема, намагався втікати в стрімкі наступи Обамеянг, однак йому ідеально протистояв Кулібалі.

"Наполі" проводив хороші позиційні атаки, але без результативного завершення. Свої моменти відзначитися мав Мілік, але поляку не вдалося підтвердити свій високий клас. У середині тайму форвард не поцілив з метра у ворота Чеха. Загалом підопічні Карло Анчелотті багато пробивали по воротах гостей, але вкрай мало ударів несли реальну загрозу.

Таким чином, лондонці відстояли перевагу та виграли поєдинок. У півфіналі "Арсенал" зустрінеться з іспанською "Валенсією". "Кажани" у чвертьфіналі вибили "Вільярреал".

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