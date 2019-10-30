"Аталанта" без Маліновського врятувала нічию в грі проти "Наполі" з 4 голами: відео

У рамках 10 туру чемпіонату Італії "Наполі" 30 жовтня зустрівся з "Аталантою" українського гравця Руслана Маліновського. Команди розійшлися результативною нічиєю.

Наполі – Аталанта 2:2

Голи: Максімовіч, 16, Мілік, 71 – Фройлер, 41, Ілічіч, 86

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Поєдинок більш агресивно розпочали футболісти "Наполі". І вже на перших хвилинах голкіпер гостей Голліні здійснив два сейви після ударів Кулібалі та Міліка. Згодом Кальєхон вийшов практично віч-на-віч із Голліні, але голкіпер бергамасків врятував команду.

На 16-й хвилині тиск "Наполі" увінчався голом. Нікола Максімовіч ударом головою замкнув подачу Кальєхона. Майже відразу Мілік міг збільшувати перевагу господарів, проте його постріл потрапив у стійку воріт.

Пропущений гол не давав спокою "Аталанті", яка почала створювати тиск на ворота неаполітанців. Гості реалізували чи не першу хорошу нагоду. Фройлер отримав пас у штрафний та ударом у ближній кут переграв Мерета – 1:1.

По перерві "Наполі" знову повів у рахунку. На 71-й хвилині Руїс випередив де Рона в центрі поля та віддав чудовий пас на хід Міліку. Поляк вихід на ворота Голліні реалізував відмінно та знову вивів свою команду вперед. Наприкінці гри гості відігралися – Ілічіч реалізував вихід віч-на-віч.

Українець Руслан Маліновський участь у матчі не взяв, просидівши всю гру на лаві для запасних.

Наполі – Аталанта відеоогляд матчу