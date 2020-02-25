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Наполі – Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Наполі – Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / twitter.com/sscnapoli

"Наполі" зустрінеться з "Барселоною" 25 лютого в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Офіційно дивитися матчі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 в Україні по телебаченню можна на каналах "Футбол 1" чи "Футбол 2". Саме "Футбол 2" покаже в прямому ефірі матч "Наполі" – "Барселона".

До теми: Наполі – Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Початок трансляції з Неаполя о 21:45. Сам матч розпочнеться о 22:00.

Трансляція матчів на каналах "Футбол 1/2" доступна лише для абонентів супутникової платформи Xtra TV, а також кабельних операторів "Воля-кабель", "Київстар", Vodafone, "Укртелеком" та Vega.

Дивитися онлайн матч "Наполі" – "Барселона" можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячний абонемент на всі три канали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2/3" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі.

Ця послуга коштує від 29 гривень у місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

"Наполі" та "Барселона" ніколи не зустрічалися в офіційних матчах. На груповому етапі "Барселона" зустрічалася з італійським "Інтером", який переграла вдома та на виїзді з ідентичним рахунком 2:1. Каталонці виграли групу, в якій також була "Боруссія" Д та чеська "Славія".

Натомість "Наполі" потрапив у групу до "Ліверпуля", "Зальцбурга" й "Генка". Неаполітанці посіли другу сходинку. 

Огляд поєдинку "Наполі" – "Барселона" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт ФК Барселона Ліга чемпіонів Наполі
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