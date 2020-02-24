Наполі – Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

25 лютого "Наполі" вдома прийматиме "Барселону" в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери визначили фаворита цього протистояння.

Наполі – Барселона: прогноз

"Наполі" непогано провів груповий етап Ліги чемпіонів, де в групі Е всього один бал поступився чинному переможцеві турніру, але при цьому пропустив в результаті в два рази менше "Ліверпуля" і жодного разу не програв. У семи останніх матчах "блакитні" виглядають дуже гідно і здобули шість вікторій, а в лазареті команди на сьогоднішній день розташувався тільки Малькюї.

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По дорозі до весняної частини Ліги чемпіонів "Барселона" легко пройшла груповий етап, де жодного разу не програла і посіла перше місце, випередивши "Інтер" і "Боруссію". "Барса" вже покинула Кубок Іспанії після того, як в чвертьфіналі несподівано поступилася "Атлетіко" (0:1), тому може повністю віддати всі сили на Лігу чемпіонів і Прімеру.

У "синьо-гранатових" більш кваліфікований склад, але, з огляду на непогану результативність неаполітанців і фактор домашнього поля, зустріч може подарувати інтригу.

Матч Ліги чемпіонів "Наполі" – "Барселона" відбудеться у вівторок, 25 лютого. Початок зустрічі – о 22:00.

Наполі – Барселона: що прогнозують букмекери

У майбутньому матчі букмекери віддають перевагу гостям: перемога "Барселони" – 2,2, перемога "Наполі" – 3,3. Нічия у цій зустрічі – 3,7.

За останні 12 років "Барселона" виходила щонайменше в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Очевидно, що "каталонці" прагнуть пройти якнайдалі в Лізі чемпіонів і цього сезону. Коефіцієнт на їх вихід у чвертьфінал – 1,28. Аналогічна ставка на прохід "Наполі" має коефіцієнт 3,5.