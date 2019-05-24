"Наполі" дає 15 мільйонів за Маліновського, агент прокоментував трансфер українця

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / ilnapolista.it

Футболіст збірної України Руслан Маліновський, який виступає за бельгійський "Генк", є трансферною ціллю відразу декількох європейських клубів. Найбільше у футболісті, за інформацією ЗМІ, зацікавлений італійський "Наполі".

За інформацією італійських ЗМІ, "Наполі" начебто звернувся до керівництва "Генка" з пропозицією про трансфер півзахисника. Італійський клуб запропонував за 26-річного українця 15 мільйонів євро, повідомляє Napolista.

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Видання також зазначає, що хавбек зацікавив і лондонський "Арсенал", який у цьому сезоні добрався до фіналу Ліги Європи й зіграє проти "Челсі". Але агент півзахисника Сергій Серебренніков стверджує, що нічого не знає про інтерес неаполітанців.

Маліновський – дуже розумний, тактично і технічно сильний гравець. Це півзахисник, який знає, як добре проявити себе на полі, знає, що потрібно говорити на полі, а також володіє дуже сильною лівою ногою. Чи може він перейти в інший європейський чемпіонат? Безумовно, він провів відмінний сезон з "Генком" в чемпіонаті й у Лізі Європи, а також добре зіграв у товариському матчі збірної України проти Італії.

Топ-клуби Італії та Іспанії цікавляться ним. Я не можу сказати, чи є "Наполі" однією з цих команд, але є невелике коло клубів, з якими є безпосередній контакт. Я не чув про пропозицію від "Наполі". Можливо, "Генк" отримав її, але я нічого не знаю. Якщо чесно, ми не говорили про Неаполь, але я не виключаю можливості трансферу,
– сказав Серебренніков в ефірі "Un Calcio Alla Radio".

У цьому сезоні Маліновський зіграв за "Генк" 51 матч у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 16 результативних передач. Transfermarkt оцінює Руслана в 10 мільйонів євро.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Наполі Трансфери Руслан Маліновський
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