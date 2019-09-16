Наполі – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Наполі – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч 17 вересня 2019 – Ліга чемпіонів
Наполі – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / twitter.com/lfc

Італійський клуб "Наполі" 17-го вересня прийме чинного чемпіона Ліги чемпіонів "Ліверпуль". Команди зіграють у рамках першого туру Ліги чемпіонів. Переглянути протистояння в Україні можна по телебаченню та онлайн.

Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 в Україні володіють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме другий і транслюватиме матч "Наполі" – "Ліверпуль".

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Початок трансляції поєдинку "Наполі" – "Ліверпуль" о 21:50. Гра в Неаполі розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч "Наполі" – "Ліверпуль" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Команди другий рік поспіль зустрічаються на груповому етапі. Торік клуби обмінялися перемогами: в Неаполі мінімальну звитягу відсвяткували саме господарі.

Результат та відео голів поєдинку "Наполі" – "Ліверпуль" – дивіться по завершенню гри на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Ліверпуль Ліга чемпіонів Наполі
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