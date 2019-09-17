"Ліверпуль" несподівано зазнав фіаско в Неаполі: відео

Англійський "Ліверпуль" 17-го вересня зустрівся з "Наполі" в рамках 1-го туру Ліги чемпіонів. Чинний чемпіон Ліги чемпіонів несподівано зазнав поразки.

Наполі – Ліверпуль 2:0

Голи: Мертенс, 82, Льоренте, 90+2

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Торік протистояння "Наполі" та "Ліверпуля" стало вирішальним. Команди обмінялися домашніми перемогами, але за бортом плей-офф Ліги чемпіонів залишилися італійці. Наприкінці гри в Англії неаполітанці могли вирвати нічию, якби не дивовижний сейв Аліссона.

Долею жеребу команди знову зустрілися на груповому етапі Ліги чемпіонів. Очевидно, що італійці прагнули помститися "мерсисайдцям", тим паче, хто не бажає завдати поразки чинному чемпіону?

Перший гострий момент у матчі був саме в "партенопейців". На сьомій хвилині Фабіан Руїс пробив в один дотик. Адріан парирував удар і Руїс пробив удруге. З цим пострілом новий голкіпер "Ліверпуль" теж впорався, після чого м'яч опинився у Мертенса. Бельгієць забив гол, але з офсайда.

Свою нагоду 21 хвилині мали гості. Мане прийняв розкішну передачу у штрафному та пробив прямо у воротаря. Наступний гострий момент у першому таймі був аж на 44 хвилині. Мілнер після розіграшу кутового, мов поклав м'яч на голову Фірміно. Боббі пробив класно, але м'яч розминувся зі стійкою воріт Мерета.

Наполі – Ліверпуль відеоогляд першого тайму

Відразу після перерви в "Наполі" був дуже гострий момент: Руй подав на Мертенса й той пробив головою. Адріан дивом парирував складний удар впритул. На 55 хвилині "Ліверпуль" мав гостру контратаку: Мане та Салах виходили проти одного захисника. Та Мане віддав неточний пас і "Ліверпуль" змарнував чудову нагоду відкрити рахунок.

Ще один момент гості мали на 65 хвилині. Манолас невдало вибив м'яч, який відскочив до Салаха. Єгиптянин довго не думав і пробив у дальній від себе кут. Мерет витягнувся, мов струна, й парирував постріл. На 74 хвилині Мане вискочив на ударну позицію, але пробив точно в руки голкіперу.

На 80-й хвилині "Наполі" отримав право на пенальті: Кальєхон обіграв Робертсена й той вирішив збити нападника. До позначки підійшов Мертенс і пробив сильно, хоча й не в кут. Адріан практично парирував удар, але постріл був надто сильним.

У час, який залишився, "Ліверпулю" не вдалося відігратися. Підопічні Клоппа навіть пропустили вдруге. Оборонці "Ліверпуля" загубили у власному штрафному Льоренте. Колишній форвард "Тоттенхема" легко переграв Адріана й встановив підсумковий результат 2:0.