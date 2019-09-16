Наполі – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Англійський "Ліверпуль" ввечері 17-го вересня розпочне захист звання чемпіонів Європи. У стартовому турі групового етапу "мерсисайдці" зіграють проти італійського "Наполі". Букмекери вже дали прогноз, яка з команд має більше шансів здобути перемогу.

Наполі – Ліверпуль прогноз

Торік "Ліверпуль" був за крок від вильоту з Ліги чемпіонів саме в поєдинку з неаполітанцями. У 6-у турі "мерсисайдці" приймали італійців на "Енфілді" й перемогли 1:0. На останніх секундах поєдинку Аліссон здійснив неймовірний сейв, який дозволив "Ліверпулю" продовжити участь у Лізі чемпіонів та виграти турнірі.

На груповому етапі англійці не виграли жодного поєдинку на виїзді. Підопічні Юргена Клоппа поступилися "Наполі" в Італії з рахунком 1:0. Відтак, у підопічних Карло Анчелотті є всі підстави розраховувати на позитивний результат.

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Прогноз від Marathonbet

У майбутньому протистоянні фахівці вважають фаворитом гостей. Коефіцієнт на перемогу "Ліверпуля" – 2,29 сотих. На тріумф "Наполі" – 3,18. Цінник нічиєї – 3,64.

ліверпуль наполі
Прогноз на матч "Наполі" – "Ліверпуль"

Та попри такі коефіцієнти найімовірніший рахунок поєдинку – 1:1.

наполі ліверпуль
Ймовірний рахунок матчу

Цінник такого підсумку зустрічі всього 6,85.

ліверпауль наполі
Прогноз букмекерів

Прогноз Фаворит Спорт

Попри виїзний для "Ліверпуля" статус поєдинку англійська команда все одно фаворит. На перемогу "мерсисайдців" у першому турі Ліги чемпіонів експерти дають коефіцієнт 2,30. Звитягу підопічних Карло Анчелотті експерти оцінили коефіцієнтом 3. Нічия в поєдинку – 3,55.

В останніх двох поєдинках між клубами були зафіксовані мінімальні перемоги. Коефіцієнт на те, що цього разу в грі буде забито більше, аніж три м'ячі – 2,14. Якщо у поєдинку в Неаполі буде забито менше, аніж 2 голи – коефіцієнт 1,30.

Прогноз Pari Match

Фахівці Pari Match оцінюють шанси "Наполі" перемогти "Ліверпуль" в один м'яч коефіцієнтом 4,60. Саме з таким результатом завершилася остання зустріч клубів в Італії. Коефіцієнт на те, що "Наполі" переможе і ТМ 2.5 – 7,30.

"Ліверпуль" також перемагав "Наполі" з мінімальним рахунком 1:0, однак у рідних для себе стінах. Коефіцієнт на те, що команда Клоппа здолає підопічних Анчелотті в Неаполі й ТБ 2.5 – 3,35. Якщо ж чинний чемпіон Ліги чемпіонів переможе і ТМ 2.5 – 6,10.

Поєдинок першого туру групи E "Наполі" – "Ліверпуль" відбудеться у вівторок, 17-го вересня. Початок гри о 22:00 за київським часом. Результат поєдинку та відео голів читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів ФК Ліверпуль Наполі
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