Наполі – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Англійський "Ліверпуль" ввечері 17-го вересня розпочне захист звання чемпіонів Європи. У стартовому турі групового етапу "мерсисайдці" зіграють проти італійського "Наполі". Букмекери вже дали прогноз, яка з команд має більше шансів здобути перемогу.

Наполі – Ліверпуль прогноз

Торік "Ліверпуль" був за крок від вильоту з Ліги чемпіонів саме в поєдинку з неаполітанцями. У 6-у турі "мерсисайдці" приймали італійців на "Енфілді" й перемогли 1:0. На останніх секундах поєдинку Аліссон здійснив неймовірний сейв, який дозволив "Ліверпулю" продовжити участь у Лізі чемпіонів та виграти турнірі.

На груповому етапі англійці не виграли жодного поєдинку на виїзді. Підопічні Юргена Клоппа поступилися "Наполі" в Італії з рахунком 1:0. Відтак, у підопічних Карло Анчелотті є всі підстави розраховувати на позитивний результат.

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Прогноз від Marathonbet

У майбутньому протистоянні фахівці вважають фаворитом гостей. Коефіцієнт на перемогу "Ліверпуля" – 2,29 сотих. На тріумф "Наполі" – 3,18. Цінник нічиєї – 3,64.



Прогноз на матч "Наполі" – "Ліверпуль"

Та попри такі коефіцієнти найімовірніший рахунок поєдинку – 1:1.



Ймовірний рахунок матчу

Цінник такого підсумку зустрічі всього 6,85.



Прогноз букмекерів

Прогноз Фаворит Спорт

Попри виїзний для "Ліверпуля" статус поєдинку англійська команда все одно фаворит. На перемогу "мерсисайдців" у першому турі Ліги чемпіонів експерти дають коефіцієнт 2,30. Звитягу підопічних Карло Анчелотті експерти оцінили коефіцієнтом 3. Нічия в поєдинку – 3,55.

В останніх двох поєдинках між клубами були зафіксовані мінімальні перемоги. Коефіцієнт на те, що цього разу в грі буде забито більше, аніж три м'ячі – 2,14. Якщо у поєдинку в Неаполі буде забито менше, аніж 2 голи – коефіцієнт 1,30.

Прогноз Pari Match

Фахівці Pari Match оцінюють шанси "Наполі" перемогти "Ліверпуль" в один м'яч коефіцієнтом 4,60. Саме з таким результатом завершилася остання зустріч клубів в Італії. Коефіцієнт на те, що "Наполі" переможе і ТМ 2.5 – 7,30.

"Ліверпуль" також перемагав "Наполі" з мінімальним рахунком 1:0, однак у рідних для себе стінах. Коефіцієнт на те, що команда Клоппа здолає підопічних Анчелотті в Неаполі й ТБ 2.5 – 3,35. Якщо ж чинний чемпіон Ліги чемпіонів переможе і ТМ 2.5 – 6,10.

Поєдинок першого туру групи E "Наполі" – "Ліверпуль" відбудеться у вівторок, 17-го вересня. Початок гри о 22:00 за київським часом. Результат поєдинку та відео голів читайте на сайті Спорт24.