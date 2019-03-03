Наполі – Ювентус: де дивитися онлайн матч чемпіонату Італії

Центральний матч чемпіонату Італії "Наполі" – "Ювентус" дасть відповідь на питання, чи є шанси у неаполітанців поборотися за перемогу у Серії А Переглянути головний матч італійського чемпіонату можна буде і в Україні. Як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Наполі" – "Ювентус" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:25, сам матч розпочнеться о 21:30. Коментувати гру довірили Андрію Столярчуку.

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Дивитися онлайн матч "Наполі" – "Ювентус" можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Початок показу о 21:30. Та варто нагадати, що доступ до трансляції на цьому сайті платний. Місячний абонемент коштує 69 гривень на місяць. Однак він дає можливість легально дивитися й інші матчі чемпіонатів України, Англії та Італії, а також протистояння Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Матч "Наполі" – "Ювентус" відбудеться у неділю, 3 березня. Початок о 21:30. Відео голів та огляд – на сайті Спорт24.