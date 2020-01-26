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Наполі – Ювентус: де дивитися онлайн матч чемпіонату Італії

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Наполі – Ювентус: де дивитися онлайн матч чемпіонату Італії / twitter.com/juventusfc

У центральному матчі 21 туру Серії А "Наполі" прийме лідера чемпіонату "Ювентус". Переглянути поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме другий і покаже поєдинок "Наполі" – "Ювентус" у прямому ефірі. Початок трансляції о 21:40, а сам матч розпочнеться о 21:45.

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Дивитися онлайн "Наполі" – "Ювентус" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

У турнірній таблиці після 20 турів команди вже розділяють 27 очок. "Ювентус" лідирує, а "Наполі" бовтається у середині турнірної таблиці.

"Наполі" важливо перемагати, щоб перервати серію з трьох поразок у Серії А. Натомість "Ювентусу" не варто втрачати очки в контексті боротьби за "скудетто" з "Інтером".

Огляд матчу "Наполі" – "Ювентус" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол
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