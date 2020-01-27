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"Наполі" сенсаційно переміг "Ювентус" і перервав серію невдач, Роналду продовжив забивати: відео

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Наполі – Ювентус: відео голів та результат матчу / twitter.com/sscnapoli

"Наполі" у 26 турі чемпіонату Італії переміг чинного чемпіона "Ювентус". Поєдинок завершився перемогою неаполітанців з рахунком 2:1.

Наполі – Ювентус 2:1

Голи: Зелінські, 63, Інсіньє, 86 – Роналду, 90

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У першому таймі команди не створили багато небезпечних нагод, тому на перерву пішли за нулів на табло.

По перерві "Наполі" відкрив рахунок завдяки голу Зелінські. "Ювентус" намагався відігратися, але ближче до завершення гри неаполітанці подвоїли перевагу.

"Ювентусу" вдалося відіграти один м'яч на 90-й хвилині. Роналду забив у восьмому матчі поспіль у Серії А.

Через поразку "Ювентус" втратив шанси відірватися від "Інтера". Тепер різниця між командами три очки.

Наполі – Ювентус відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Наполі Ювентус Футбол
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