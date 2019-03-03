Наполі – Ювентус: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

Центральним матчем чемпіонату Італії стане матч між "Наполі" та "Ювентусом". Команди посідають дві перші сходинки у турнірній таблиці. Очне протистояння між ними відбудеться у неділю, 3 березня.

"Наполі" в цьому сезоні ще не програвав вдома – 10 перемог та три нічиї. Загалом же серія без поразок налічує 23 матчі. Натомість "Ювентус" у цьому сезоні у чемпіонаті Італії не виграв на виїзді лише в одному матчі, зігравши у нічию. Ще у 11 матчах "стара сеньйора" святкувала перемогу.

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Їх експерти прогнозують перемогу саме "Наполі". Коефіцієнт на такий підсумок матчі 2,40. На те, що переможуть гості – 3,10. Нічийний результат – 3,20.

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У них перемога "Наполі" отримала коефіцієнт 2,42. Перемога "Ювентуса", як і нічия – 3,20.

Значно більше шансів, що Кріштіану Роналду заб'є у цьому матчі. Коефіцієнт на це – 2,20. Найбільше шансів відзначитися у цьому матчі з гравців "Наполі" мають Аркадіуш Мілік та Лоренцо Інсіньє – по 2,65.

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Ті ж 2,40 на перемогу "Наполі" та 3,20 на те, що переможе "Ювентус". На нічийний результат – 3,25.

Матч "Наполі" – "Ювентус" відбудеться у неділю, 3 березня. Початок матчу о 21:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.