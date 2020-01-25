Наполі – Ювентус: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

"Наполі" у 21 турі чемпіонату Італії зіграє проти лідера Серії А – "Ювентуса". Букмекери оцінили, в якої команди більше шансів здобути перемогу.

Наполі – Ювентус: прогноз

У попередніх сезонах "Наполі" був чи не єдиним клубом, який кидав виклик "Ювентусу" у боротьбі за "скудетто". Та цього сезону справи неаполітанців складаються не найкращим чином.

Після 20 турів Серії А "Наполі" програє "Ювентусу", який лідирує, уже 27 очок. Неаполітанці змінили головного тренера упродовж сезону, але це поки не принесло дивідендів.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Ювентус" попри виїзний статус поєдинку є фаворитом зустрічі. Букмекери "Фаворит Спорт" пропонують коефіцієнт 2,07 на перемогу підопічних Мауріціо Саррі.

Поєдинок на "Сан-Паоло" не буває легкою прогулянкою для жодного суперника. Рідні вболівальники завжди вимагають від "Наполі" перемоги. Коефіцієнт на перемогу неаполітанців – 3,40. Якщо ж гра завершиться нічиєю – коефіцієнт, 3,65.

Прогноз Pari Match

Попередня гра між командами завершилася драматичною звитягою "Ювентуса". На останніх секундах гри Кулібалі зрізав у своїй ворота й приніс "Юве" перемогу 4:3.

Коефіцієнт на те, що "Ювентус" переможе і ТМ 2.5 – 5,90. Якщо ж перемогу здобудуть господарі і в грі буде забито 2,5 гола – коефіцієнт 2,95.

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Прогноз 1xbet

Найкращим бомбардиром "Ювентуса" у цьому сезоні є португалець Кріштіану Роналду, який забив 16 голів у Серії А. Коефіцієнт на гол Кріштіану у ворота "Наполі" – 1,66.

У "Наполі" найбільше голів у цьому сезоні Серії А провів Аркадіуш Мілік – 7. Його гол у ворота "Ювентуса" букмекери оцінили коефіцієнтом 2,3.

Огляд матчу "Наполі" – "Ювентус" читайте на сайті Спорт24.