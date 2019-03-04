"Ювентус" переміг "Наполі" у матчі з двома вилученнями та нереалізованим пенальті: відео

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Наполі - Ювентус: відео голів, огляд матчу Чемпіонату Італії 2018/2019
Наполі – Ювентус відео голів

Центральним матчем Серії А стало протистояння "Наполі" та "Ювентуса" – другої та першої команд чемпіонату Італії. і відзначився матч двома вилученнями, штангами, призначеним пенальті після відеоповтору. Та інтригою до кінця гри.

Наполі – Ювентус 1:2
Голи: Кальєхон, 61 – П’яніч, 28, Джан, 39
Вилучення: Мерет, 25 – П’яніч, 47
Нереалізований пенальті: Інтсіньє, 84 (Наполі)

До матчу команди розділяло 13 очок. "Наполі" потрібна була перемога, щоб хоч трохи наблизитися до лідера. І відірватися від третього місця. "Ювентус" же, у випадку перемоги, більше уваги міг приділити Лізі чемпіонів.

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Ключовий епізод матчу трапився на 25-ій хвилині, коли воротар "Наполі" Мерет поблизу свого штрафного майданчика збив Роналду. Трапилрося це після невдалого пасу назад від партнера. А арбітр матчу одразу показав голкіперу червону картку. Так "партенопеї" залишилися у меншості.

"Ювентус" ж у цьому моменті відкрив рахунок у зустрічі. П’яніч влучно пробив зі штрафного.

"Наполі" ж мало не одразу могло зрівняти рахунок. Та після удару Зеліньскі м’яч влучив у стійку. Згодом штанга ще раз врятує "Ювентус" від пропущеного голу.

Ще до перерви "Ювентус" подвоїв свою перевагу. Джан забив гол після розіграшу кутового.

Початок другого тайму ознаменувався зрівнянням складів – П’яніч отримав другу жовту картку за гру рукою у центрі поля. Відтак достроково покинув поле.

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На 61-ій хвилині "Наполі" повернув інтригу у матч – Кальєхон вдало зіграв на випередження у штрафному майданчику суперників.

На 82-ій хвилині арбітр матчу був змушений використати систему VAR – Алекс Сандро зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Та Інсіньє не реалізував пенальті – влучив у штангу.

"Ювентус" перемагає та відривається від переслідувачів на 16 очок. "Наполі" ж залишилося другим.

Відеоогляд матчу Наполі – Ювентус

 

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Теги: Спорт Футбол Наполі Ювентус Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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