Півзахисник футбольного клубу "Мілан" Самуель Кастільєхо був пограбований серед білого дня у власному автомобілі.

Кастільєхо пограбували в Італії, погрожуючи пістолетом. Про це він повідомив в сторіз своєї сторінки в Instagram.

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Злочинці напали на 25-річного іспанця, коли він зупинився на світлофорі за кермом свого автомобіля. Просто серед білого дня злодії підійшли до машини футболіста та під дулом пістолета змусили його віддати коштовний годинник.

"У Мілані все добре? Два хлопця пограбували мене, наставивши пістолет в обличчя", – розповів гравець у соцмережах.

Кастільєхо додав, що був приголомшений інцидентом, але залишився неушкодженим. Пізніше хавбек повідомив про інцидент у поліцію.

Що відомо про Самуеля Кастільєхо